The Birdhouse broedt vierde nest start-ups uit

Het concept van The Birdhouse is een select kransje een half jaar intensief te begeleiden. Die begeleiding gebeurt behalve door het team van The Birdhouse zelf, door een groep ervaren ondernemers. Zij fungeren als mentor en zetten destijds mee hun schouders onder de oprichting van The Birdhouse, waarin ze aandelen hebben.

Onder de zowat 35 mentoren vind je namen als de hr-experte Conny Vandendriessche en voormalige CEO's als Pol Vanbiervliet (ex-Cisco Benelux) en Wilfried Van Assche (ex-Brussels Airport). Ook Tom Willemen van Willemen Group en Philip Timmermans, de oprichter van Sunweb, doen mee.

Tijdens de strenge selectieprocedure van The Birdhouse komen start-ups bovendrijven die hun zakenidee al hebben omgezet in een bedrijf, klaar zijn om geld op te halen en kunnen bewijzen dat hun plannen ambitieus genoeg zijn. The Birdhouse werkt structureel samen met Belfius, dat in november 10 miljoen euro reserveerde om in de start-ups van The Birdhouse te pompen.

Wanneer zo'n groeibedrijfje uit The Birdhouse-stal geld ophaalt, heeft Belfius het recht mee te investeren. De 37 bedrijven uit de drie vorige begeleidingstrajecten haalden in totaal samen 4,6 miljoen euro op en zorgden voor 4,3 miljoen euro omzet.

De vierde groep van vijftien start-ups houdt vanaf 26 februari zes maanden kantoor in de vestigingen van The Birdhouse in Gent en Antwerpen. Voor start-ups is het begeleidingsprogramma gratis. Naast de financiële sponsor Belfius, dat 20 procent van de aandelen heeft, zijn ook EY en Securex partners van The Birdhouse.

Zeven start-ups krijgen zes maanden een stek in het Gentse kantoor. CRMoptics biedt software voor opticiens aan, dankzij de cocktails op vat van Dorst kun je snel goede cocktails maken, Hoplr is een buurtplatform, Human Districts Energy huurt het dak van particulieren om er zonnepanelen op te plaatsen, Ice Cream Factory innoveert met caloriearm roomijs zonder toegevoegde suikers, PachaGreens is een kwekerij van microgroenten en een expert in aquaponics (afval van vissen voedt planten), en Shayp analyseert uw waterverbruik om lekken te vermijden.

Acht geselecteerde bedrijven vinden onderdak in The Birdhouse Antwerpen. Daarbij zijn twee start-ups van vrouwelijke ondernemers. Children are composers is een onlinemuziekschool voor kleuters en Charlz Sway is een merk van schoenen met verwisselbare hak.

De overige bedrijven zijn Crowdfilms (aftermovies van event), Gingerwald (verse smoothies voor bedrijven), Immo IQ (een digitale makelaar), Knowledgeflow (verzamelt de kennis in een bedrijf via zijn platform), PARC (een gesloten online netwerk gebouwd rond de vriendjes van je kind) en Skillz (platform voor naschoolse opleidingen en activiteiten voor kinderen).

Over zes maanden weten we of de vijftien bedrijven met succes het begeleidingsprogramma hebben doorlopen. In het net afgelopen derde traject haakten twee van de zestien deelnemers af.