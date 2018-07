In Londen zag ik onlangs McQueen, een film over het leven en de dood van de begenadigde Britse mode-ontwerper Alexander McQueen. Het zinnetje ' you cannot teach talent' zal me nog lang bijblijven. Om verschillende redenen. Vooreerst is de vertaling sterker dan het origineel, omdat 'talent kan je niet leren' in het Nederlands een dubbele betekenis heeft, zowel 'aanleren' als 'nieuwe mogelijkheden verwerven'.

...