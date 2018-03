Stephan Vanfleteren: 'Middelmaat is de doodsteek van de maatschappij'

Stephan Vanfleteren (48) begraaft zijn hoofd grinnikend in zijn handen, de ellebogen steunend op de keukentafel. Naast hem zitten de medewerkers van Uitgeverij Kannibaal, ook allemaal grinnikend. "Geen nood, tijdens het interview zal Stephan straks wel weer zwaarmoedig worden. Kijk, het begint al", zegt een van de vrouwelijke medewerkers. Want Vanfleteren, is dat niet die fotograaf die staat voor donkerte en melancholie? De luchtigheid van zonet doet bijna vermoeden dat hij dat imago slim heeft geboetseerd.

