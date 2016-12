'Starters moeten met het snelle tempo kunnen omgaan'

The Birdhouse stelde gisteren de nieuwe start-ups voor die het een half jaar intensief zal begeleiden in Gent en Antwerpen. Honderden bedrijven wilden het graag, slechts vijftien haalden het. De aantrekkingskracht van The Birdhouse ligt vooral in zijn mentorprogramma.