Starter Sizable lanceert comfortabel en ethisch herenondergoed

Begin 2015 worstelde Kevin Verbesselt, toen gespecialiseerd in financial consulting, met twee problemen. Eén: prêt-à-porterondergoed past zelden of nooit perfect. Twee: zowel zweetranden op je overhemd als een zichtbaar onderhemdje zijn echt geen gezicht, zeker niet bij een zakenman. "Denk maar aan wat de Duitse bondscoach Joachim Löw overkwam", verwijst Verbesselt naar het bezwete T-shirt van de coach op een EK-wedstrijd.

De jonge ondernemer vond een oplossing voor beide problemen. Op basis van maattabellen definieert hij drie lichaamstypes: Jim (slank), Jack (atletisch) en Joe (breed). Hij lanceert onzichtbare onderhemden uit bamboe, een materiaal dat meer comfort garandeert en zweet beter absorbeert, zodat zweetranden geen kans krijgen.

Een paar maanden geleden ontmoette hij Kevin Laurent Droubaix, die uit de banksector komt. De twee mannen sloegen al snel de handen in elkaar en gingen resoluut voor hun nieuwe doel: het nummer één worden in made-to-fit. "Via Bolero hebben we een crowdfundingcampagne gelanceerd om mensen te overhalen financieel bij te dragen tot de lancering van een nieuw en volledig ondergoedgamma", legt Laurent Droubaix uit. "Het design is Belgisch en voor de productie zijn we in zee gegaan met een Portugees bedrijf dat alle ethische regels strikt naleeft."

Eind oktober nam Sizable deel aan de Entrepreneurial Summit van KBC. Sizable sleepte er de publieksprijs in de wacht en werd verkozen tot meest veelbelovende start-up van alle 42 die daar die dag van de partij zijn. "Behalve een pak zichtbaarheid leverde dat ook 30.000 euro aan prijzen op, waaronder 10.000 euro cash", weet Laurent Droubaix. Sizable is in winkels in Vlaanderen te vinden, maar de start-up wil binnenkort ook zijn pijlen richten op het zuiden van het land. Daarna is Europa aan de beurt.

