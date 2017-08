'Start-ups hebben dringend behoefte aan meer ambitie'

Aan start-ups is er geen gebrek in ons land. Aan media-aandacht voor die vaak hippe vogels al evenmin. Bart Vanhaeren, de medeoprichter van Bolero Crowdfunding, zag er in zijn carrière al honderden de revue passeren (zie kader Wie is Bart Vanhaeren?). Soms werden ze heel succesvol, soms waren ze ook gedoemd om snel te verdwijnen, maar vooral: meestal zijn ze te bescheiden en te klein. En ze worden vaak ook niet echt goed omringd, stelde Vanhaeren vast. Hij schreef daarom een boek met tips en relevante voorbeelden, dat vaak ook de vinger op de wonde legt.

...