Start-up Wondzorgcentrum hoopt eind dit jaar rendabel te zijn

Wondzorgcentrum verzorgt problematische wonden. Een team van vijf verpleegkundigen en vijftien aangesloten artsen verzorgt ze in eigen centra, bij de patiënt thuis of in huisartspraktijken.

De start-up gebruikt nieuwe technologie die doorgaans enkel in gespecialiseerde ziekenhuizen te vinden is. Zo wil het wondverzorging beter, efficiënter en goedkoper aanpakken.

Voor ze Wondzorgcentrum oprichtten, werkten Kristof Balliu en Melissa Kiopekzis in de zorgsector. Daar zagen ze dat wondverzorging thuis of bij de huisarts vaak moeizaam loopt.

Het duo richtte het bedrijf in 2015 op. De mosterd haalden ze in Nederland. Daar bestaan zulke projecten al langer. In zijn eerste kapitaalronde haalde de start-up twee investeerders binnen.

De eerste was Medireva, het bedrijf achter het gelijkaardige concept in Nederland. De andere was Stichting Brandwonden. De investeringsronde leverde een startkapitaal van 300.000 euro op.

Toch kende Wondzorgcentrum een moeizame start. "Ons verdienmodel werkte niet en onze focus lag verkeerd", geeft oprichter Balliu toe. Na een jaar had Wondzorgcentrum een omzet van 60.000 euro.

"In 2017 zaten we daarom samen met Netwerk Ondernemen, een vzw die starters begeleidt. Samen bedachten we een betere strategie."

De start-up haalde opnieuw geld op bij zijn investeerders en werkt sindsdien vooral in onderaanneming voor artsen en ziekenhuizen.

Wondzorgcentrum verzorgt ongeveer 1 procent van de patiënten met slecht genezende wonden in België.

"Maar we zijn overal in Vlaanderen actief", zegt Balliu. De start-up hoopt eind dit jaar winstgevend te zijn. "Centra zoals de onze zullen doorbreken in België, net als in de buurlanden."