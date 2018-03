Sports & Leisure Group, Ellis Gourmet Burger België, en Bluecrux zijn de Ambassadeurs van de Oost-Vlaamse Gazellen

Voor het zeventiende jaar op rij stelt Trends de rangschikking op van de snelst groeiende bedrijven, onder het keurmerk 'Trends Gazellen'. We doen daarbij de ronde van de Vlaamse provincies. Deze week zijn we aangekomen in de laatste provincie van de reeks, Oost-Vlaanderen.

Via de links onderaan het grijze kader kunt u de rangschikking raadplegen, en dat voor de drie onderscheiden categorieën: grote, middelgrote en kleine bedrijven. Volgende week sluiten we af met de rangschikking voor heel Vlaanderen.

De link onderaan geeft u ook meer uitleg over de methodologie van de Trends Gazellen. Het principe is simpel: hoe sneller de groei van het bedrijf, hoe hoger in de rangschikking. De snelste groeier komt op nummer 1. De groei meten we aan de hand van drie posten uit de boekhouding: omzet, cashflow en aantal medewerkers, en dat over een periode van vijf jaar. Voor de huidige editie van de Trends Gazellen is dat de periode 2012-2016. Het resultaat van de berekeningen herleiden we tot 1 score. Die score bepaalt de plaats in de rangschikking.

Maar het bedrijf aan de top van de rangschikking is niet altijd de winnaar, of 'Ambassadeur' in de Trends-terminologie. Voor deze eretitel gelden immers bijkomende criteria. Zo moet het bedrijf operationeel onafhankelijk zijn. Een dochter van een buitenlands bedrijf bijvoorbeeld, komt niet in aanmerking. En een winnaar moet drie jaar wachten eer hij nog eens kan winnen. Om al die redenen is het goed mogelijk dat een bedrijf uitgeroepen wordt tot Ambassadeur, terwijl het bijvoorbeeld op de derde plaats in de rangschikking staat.

De Ambassadeurs van Oost-Vlaanderen: Sports & Leisure Group, Ellis Gourmet Burger België en Bluecrux

De Ambassadeur in de categorie grote bedrijven is Sports & Leisure Group (SLG), ontwikkelaar en productent van kunstgras. Die markt bestaat uit twee grote segmenten: sport en residentieel.

"Bij sport denken we in de eerste plaats aan voetbal, maar ook aan hockey, tennis en rugby," zegt CEO John Penninck. "Natuurlijk is de prijs een heel belangrijke parameter, maar daarnaast spelen ook duurzaamheid en technische innovaties een belangrijke rol. SLG is één van de slechts zes bedrijven die van FIFA de titel van 'preferred partner' mogen voeren en dat is natuurlijk een interessante troef."

In eigen land is SLG marktleider, met als bekendste realisatie het kunstgrasveld van eersteklasser Sint-Truiden. Ruim 90 procent van de omzet gaat naar het buitenland. In onze buurlanden is SLG een topdriespeler.

De residentiële markt is helemaal anders dan de sportmarkt. In de eerste plaats heeft deze markt andere verwachtingen van kunstgras: het moet zowel visueel als gevoelsmatig zo dicht mogelijk aansluiten bij natuurlijk gras. Daarnaast zijn er verschillende marktbenaderingen.

SLG levert onder anderen aan retailketens en groothandelaars wereldwijd: van Noord-Amerika over Zuid-Amerika en het Midden-Oosten tot het Verre Oosten. Jaarlijks produceert SLG zowat 8 miljoen m² kunstgras waarvan 2,5 miljoen m² naar de residentiële markt gaat.

In de categorie middelgrote bedrijven gaat de Ambassadeurstitel naar Ellis Gourmet Burger België. De vennootschap - met officiële naam Bunz - groepeert de Belgische activiteiten van hamburgerketen Ellis Gourmet Burger.

In mei 2011 opende de eerste Ellis Gourmet Burger de deuren. Tegen deze zomer zal de keten al 25 vestigingen tellen, verspreid over België (15), Frankrijk (3) en Nederland (7).

Ellis Gourmet Burger profileert zich als de betere hamburgerketen. Klanten hoeven niet aan te schuiven aan de kassa, maar worden bediend aan tafel. Ook de kwaliteit van product moet het verschil maken.

"Ons rundvlees komt van de West-Vlaamse kwaliteitsslager Hendrik Dierendonck, en regelmatig doen we een burgerguerrilla met sterrenchefs die een eigen creatie maken voor ons", zegt mede-oprichter en CEO Thierry Canetta.

Thierry Canetta is gepokt en gemazeld in de horecawereld, want hij was jarenlang aan de slag als financiële en operationele consultant in de sector. "Het continu opvolgen van de cijfers is zo belangrijk in de horeca, want de marges zijn klein. Op dat vlak heeft de sector een slechte reputatie, maar ik zie gelukkig dat de professionalisering snel toeneemt."

De Ambassadeur bij de kleine bedrijven is Bluecrux, een consultancybedrijf met 60 medewerkers, gespreid over Aalst en Mechelen. Bluecrux steunt op twee poten: consultancy en softwaretoepassingen.

"Binnen de tak consultancy helpen we bedrijven om hun organisatie, processen en resultaten te verbeteren", legt partner Koen Jaspers uit. "Wat softwaretoepassingen betreft hebben we zelf twee technologische innovaties ontwikkeld: LightsOutPlanning, ons platform voor digitale supply chain planning en Binocs, ons platform voor workforce planning."

De klanten van Bluecrux zijn in de eerste plaats multinationals met een belangrijke aanwezigheid in Europa. Bluecrux realiseert 70 procent van zijn omzet in eigen land.

De buitenlandse activiteiten situeren zich vooral in Nederland, Frankrijk, Zwitserland, het Verenigd Koninkrijk, de Verenigde Staten en Azië.

Deze projecten worden opgevolgd door het Belgische team, maar vaak doet Bluecrux ook een beroep op buitenlandse partners voor lokale opdrachten. Op termijn is het niet uitgesloten dat Bluecrux een buitenlands filiaal opent.