Slim omgaan met geld: 4 tips voor wie afstudeert

Dinsdag 2 mei vond in Antwerpen het groot slotdebat van de financiële studentenvereniging Capitant plaats. Het thema van het panelgesprek was slim en bewust omgaan met je geld als (afstuderende) student. Een van de deelnemers, Frank Peeraer, CEO van vermogensbegeleider Fortuna Financial Group, vindt dat de financiële opvoeding van onze jongeren nog altijd beter kan in België, en geeft alvast 4 tips voor de studenten die op het punt staan zich op de arbeidsmarkt te lanceren.

1. Stort je niet blind in je eigen onderneming

Ondernemen is het mooiste wat er is. Maar doe eerst een jaar of 10 ervaring op in de echte bedrijfswereld. Kweek extra maturiteit en doe nog meer levenswijsheden op. Ondertussen bouw je niet alleen kennis op, maar ook een basiskapitaal op waarmee je je bedrijf kan oprichten. De financiële wereld aanziet je pas voor vol vanaf het moment dat je voldoende ervaring hebt. Je hebt relaties nodig, zowel op het gebied van cliënten als bij de belangrijkste spelers op de markt.

2. Koop niet meteen een eigen stek

Huur eerst een aantal jaar een appartement of huis. Ga niet hals over kop een lening aan om een woning te kopen. Dat leidt vaak maar tot verlies en soms zelfs tot financiële drama's. Bouw met je eerste job(s) een zeker kapitaal op en ontdek waar je je wil settelen. Zo kan je bewust kiezen om dichtbij je werk te gaan wonen of kies je een woning in functie van je kinderen in de toekomst.

3. Maak geen schulden voor een extra opleiding

Schulden aangaan om een dure, bijkomende opleiding in het buitenland te volgen of aan een prestigieuze business school raad ik niet aan. De beste leerschool blijft de praktijk. Je kan je altijd nog inschrijven voor een aanvullende opleiding terwijl je al werkt. Dat zorgt ervoor dat je weet welke studie je best kiest om je professionele carrière verder uit te bouwen.

4. Laat je centen niet verkommeren

Geld op een spaarrekening stallen, zal de komende 5 jaar niets opbrengen. De inflatie in 2016 bedroeg 2.03% en handhaaft zich in 2017 boven de 2%. Je rendement op je spaarboekje is verwaarloosbaar of negatief in ruil voor liquiditeit en nominale zekerheid. Investeer daarom het geld dat je niet dadelijk nodig hebt in aandelen. Kies voor aandelen van eenvoudige bedrijven, bedrijven die je kent. Toen ik 18 jaar was kocht ik zelf mijn eerste aandeel van Delhaize. Het is nog steeds mijn beste belegging ooit, en ik verkocht het voor vele malen mijn geïnvesteerde bedrag.