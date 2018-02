Sioen: 'Als je in Zuid-Korea een grote hit hebt, kun je erop teren voor de rest van je carrière'

De Belgische muzikant Frederik Sioen treedt twee keer op tijdens de Olympische Winterspelen in Zuid-Korea. Platen uitbrengen en zakendoen doet hij al langer in dat land. Vlamingen kunnen nog wel wat opsteken van Zuid-Koreanen, vindt hij. "We hebben te weinig inspirators. Verander die mentaliteit!"