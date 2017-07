SatADSL en ERTMS Solutions krijgen prijs Brussels Best Exporters 2017

Brussels Invest & Export heeft voor de vierde keer de prijs Brussels Best Exporters uitgereikt. Daarmee wil de overheidsdienst ondernemingen een duwtje in de rug geven bij hun ontwikkeling op de buitenlandse markten, zegt chief executive director Bénédicte Wilders. De export is een van de belangrijkste motoren voor de economische activiteit en de tewerkstelling in het Brussels Gewest, zegt hij. De dienst hoopt via de prijs ook meer bekendheid te verwerven bij ondernemingen.

