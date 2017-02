Sandra Bekkari pleit voor bewust eten: 'Ik geloof niet in diëten'

Het gaat hard voor Sandra Bekkari (43). Al twintig jaar breekt ze een lans voor gezonde voeding, maar pas met haar boekenreeks Nooit meer diëten werd ze in korte tijd bekend in heel Vlaanderen. Deel 3 denderde meteen de boekentoptien binnen, en staat daar nu op de eerste plaats, geflankeerd door de delen 1 en 2. En plots is Sandra Bekkari overal.

