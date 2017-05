Roeselaarse verzekeringsmakelaar verzekert eerste vliegende auto

Het Nederlandse PAL-V plant eind volgend jaar een vliegende auto op de markt te brengen. Eerst komt er een limited edition met een prijskaartje van 499.000 euro, later volgt een democratischer geprijsd instapmodel van 299.000 euro. Volgens PAL-V zijn de eerste bestelbonnen al ondertekend. Een specifiek probleem met zo'n vervoersmiddel is de verzekering. De Roeselaarse verzekeringsmakelaar Nuytten kwam met een oplossing. "Een dergelijke polis is niet standaard te vinden omdat het om twee verschillende risico's gaat", zegt Bernard Nuytten, die samen met zijn broer Eric de derde generatie vertegenwoordigt van de verzekeraar. "Bovendien is een autoverzekering een nationale aangelegenheid, terwijl een luchtvaartverzekering internationaal geldt."

...