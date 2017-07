'Robots zullen steeds minder respect opbrengen voor landsgrenzen'

Als je wil begrijpen hoe de economische wereld in elkaar steekt, moet je twee basisbegrippen hanteren. Opsplitsen en weer samenbrengen. Je haalt de zaken uit elkaar om te kunnen specialiseren, je wordt steeds beter in een piepklein proces. Chirurgen kennen al lang geen 'mens' meer, maar een knie, een kankertumor of een nier. Charlie Chaplin kon de sterk gespecialiseerde arbeider in de fabriek belachelijk maken, maar die is allang vervangen door nog meer gespecialiseerde robots. En we brengen alles samen via plannen, processen en systemen. Samenbrengen is veel moeilijker dan opsplitsen, zoals iedereen weet die langer dan een dag in een ziekenhuis heeft doorgebracht. Bedrijven ontwerpen steeds ambitieuzere supply chains, waar tientallen gespecialiseerde elementen op elkaar moeten inspelen. Dat loopt fabelachtig goed tot een aardbeving, een sabotage of 'een ...