'Regering moet vennootschapsbelasting dringend verlagen naar 22 procent'

In een gemeenschappelijk manifest vragen het VBO, VOKA, Unizo, UCM, UWE en BECI de regering om een dringende hervorming van de vennootschapsbelasting, met het oog op het aantrekken van investeringen en het creëren van banen. "Een daling van het nominale tarief en van het verlaagd tarief voor kleine ondernemingen inzake de vennootschapsbelasting is geen opportuniteit, maar een dringende en absolute noodzaak om een stijging van de groei te bewerkstelligen", aldus de zes werkgevers.

Competitief blijven

De werkgevers vragen op zijn minst een verlaging van het huidige tarief van 33,99 procent naar het Europese gemiddelde van 22 procent. Het huidige tarief is immers "niet langer aanvaardbaar om competitief te blijven", klinkt het bij de werkgevers. Een bijkomend argument is de verdere daling van dat Europees gemiddelde dat er zit aan te komen. Verscheidene buurlanden en concurrerende lidstaten hebben immers plannen of overwegen om de vennootschapsbelasting nog te verlagen.

De werkgevers waarschuwen: "Verder uitstel of afstel van de broodnodige hervorming van de vennootschapsbelasting tast de rechtszekerheid en onze kostenpositie - essentieel voor het investeringsklimaat - verder aan". Zonder een verlaging dreigt het concurrentievermogen te worden aangetast, met delokalisaties tot gevolg.

Met de oproep scharen VBO en co zich onder meer achter de oproep van de Amerikaanse kamer van Koophandel (AmCham). Een dringende fiscale hervorming voor het einde van het jaar is voor Amerikaanse bedrijven in België essentieel. AmCham mikt op een verlaging naar 20 procent.

Mes in de vennootschapsbelastingen

Verschillende landen werken aan verlaging van de vennootschapsbelasting. Zo beloofde de verkozen Amerikaanse president Donald Trump om de vennootschapsbelasting te verlagen van 35 naar 15 procent. Groot-Brittannië plant een verlaging van de vennootschapsbelasting van 20 naar 17 procent.

Minister van Financiën Johan Van Overtveldt werkt aan een verlaging van de vennootschapsbelasting naar 25 procent en 20 procent voor kmo's. De regering heeft de hervorming evenwel uitgesteld.

Voor de werkgevers moet de hervorming van de vennootschapsbelasting nu "prioritair" worden aangepakt, zegt VBO-gedelegeerd bestuurder Pieter Timmermans. "Liever vandaag dan morgen. Er moet snel werk van worden gemaakt. Zoniet dreigen we onszelf uit de markt te prijzen. Grote internationale bedrijven verwachten snel duidelijkheid", waarschuwt Timmermans. "We zijn blij dat de premier het dossier naar zich toe heeft getrokken. Maar dit kan geen maanden meer aanslepen", aldus nog de VBO-topman. (Belga/NS)