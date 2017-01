Platform voor unieke locaties

Het platform Venyous koppelt eigenaars van uitzonderlijke privélocaties aan particuliere en professionele organisatoren van events. "Het is het eerste netwerk in de Benelux dat het mogelijk maakt private plekken voor allerlei evenementen te delen op een betrouwbare, transparante en efficiënte manier", zegt initiatiefnemer Hederik Tijs.

Tijs kwam op het idee toen hij vorig jaar het verzoek kreeg van een goede vriend om zijn herenhuis te huren voor een fotoshoot. De timing paste niet in Tijs' agenda, maar de vraag zette hem wel aan het denken. Hij kende nog wel mensen die hun loft, tuin, loods of zelfs woonboot mogelijk ter beschikking zouden willen stellen voor een evenement. Samen met collega David Ariens werkte hij het idee verder uit tot de bvba Venyous. Begin deze week werd het bedrijf geselecteerd voor het acceleratieprogramma Mediatech van Roularta Media Group (de uitgever van Trends) en het adviesbedrijf Duval Union.

"Venyous is een onlinemarktplaats voor speciale eventlocaties", legt Ariens uit. "We zijn ervan overtuigd dat de juiste plaats eender welk evenement uniek kan maken. Ons platform brengt vraag en aanbod samen. Eigenaars kunnen hun pand of tuin gratis ter beschikking stellen op onze website. Wij rekenen een commissie van 15 procent boven op de door hen aangegeven prijs aan."

Momenteel biedt Venyous.be een vijftigtal locaties aan in en rond het Antwerpse. Tijdens de eerste opstartmaanden kende het platform drieduizend bezoekers. "Heel wat gerenommeerde bedrijven maken intussen al gebruik van Venyous tijdens hun zoektocht naar unieke plekken voor allerlei events", zegt David Ariens. In 2017 willen we uitbreiden naar andere steden. Daarna willen we ons idee lanceren in Nederland, en vervolgens in enkele andere grootsteden in Europa."