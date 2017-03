Pauwels Sauzen, Den Berk en Komono zijn de Ambassadeurs van de Antwerpse Gazellen

Voor het zestiende jaar op rij stelt Trends de rangschikking op van de snelst groeiende bedrijven, onder het keurmerk 'Trends Gazellen'. We doen daarbij de ronde van de Vlaamse provincies. Deze week is het de beurt aan Antwerpen. Via de links onderaan dit artikel kunt u de rangschikking raadplegen, en dat voor de drie onderscheiden categorieën: grote, middelgrote en kleine bedrijven. Over twee weken publiceren we ook de rangschikking voor heel Vlaanderen.

De link onderaan geeft u ook meer uitleg over de methodologie van de Trends Gazellen. Het principe is simpel: hoe sneller de groei van het bedrijf, hoe hoger in de rangschikking. De snelste groeier komt op nummer 1. De groei meten we aan de hand van drie posten uit de boekhouding: omzet, cashflow en aantal medewerkers, en dat over een periode van vijf jaar. Voor de huidige editie van de Trends Gazellen is dat de periode 2011-2015. Het resultaat van de berekeningen herleiden we tot 1 score. Die score bepaalt de plaats in de rangschikking.

De nummer 1 in de rangschikking krijgt de eretitel 'Ambassadeur van de Trends Gazellen', maar niet altijd. Een Ambassadeur moet aan bijkomende voorwaarden voldoen, zoals operationele onafhankelijkheid. Het bedrijf moet zijn groei gerealiseerd hebben op eigen kracht, niet met de hulp van een moederbedrijf bijvoorbeeld. Daarom ook kan een dochter van een buitenlandse multinational geen Ambassadeur worden. Zo komt het dat we soms flink moeten afdalen in de rangschikking om een Gazellen te vinden die aan alle voorwaarden voldoet om Ambassadeur te worden.

De Ambassadeurs van Antwerpen: Pauwels Sauzen, Den Berk en Komono

De Ambassadeur in de categorie grote bedrijven is Pauwels Sauzen uit Oelegem, waarvan de roots teruggaan tot in 1909. Er is een dubbele verklaring voor de kwantumsprong die het bedrijf onlangs maakte: de focus op innovatie en een gelukte acquisitie. "In 2012 hebben we Vleminckx uit Herent overgenomen van het Nederlandse Van Dijk Food Products. In één klap groeide onze omzet met ruim één derde", zegt managing director Charles Van Damme. "Na een acquisitie bijten sommige bedrijven zich de tanden stuk op de integratie, maar bij ons is die vlekkeloos verlopen. Vleminckx was de perfecte match. Terwijl we nu in Oelegem vooral grotere reeksen produceren, is de site in Herent ideaal voor specialiteiten en kleinere series."

In de categorie middelgrote bedrijven is Den Berk benoemd tot Ambassadeur. De teler van snoeptomaatjes in Merksplas werd eind 2006 opgericht door Luc Beirinckx en Koen Lauwerysen, twee tuinderszonen, elk met een eigen tomatenkwekerij. Ze beslisten om samen een nieuw bedrijf op te richten, dat ze sindsdien naast hun eigen bedrijf runnen. Het aanbod van tomaten kende de laatste jaren een revolutie met tal van nieuwe variëteiten en concepten. Specialisatie is daarom een must geworden. "Wij leggen ons toe op de productie van kwaliteitsvolle smaaktomaten en dit onder de vorm van cherrytrostomaten en kleine snoeptomaatjes", zegt Paul Van de Mierop, verantwoordelijk voor de commercialisatie. "We willen continu vernieuwen en verbeteren. Dit doen we bijvoorbeeld door jaarlijks een 100-tal rassenproeven uit te voeren."

Bij de kleine bedrijven krijgt Komono de eretitel van Ambassadeur. Komono, zeven jaar geleden opgestart door Anton Janssens en Raf Maes, brengt een eigen merk van zonnebrillen en horloges op de markt. En met succes. Intussen draait het bedrijf een omzet van 18 miljoen euro, en telt 40 medewerkers. "Het segment van horloges en zonnebrillen is vrij conservatief," zegt Janssens. "Er was nog geen enkele speler actief waarvan de accessoires zelf het middelpunt van de beleving waren. De markt lag dus nog helemaal open voor ons. Komono - Japans voor 'kleine dingen' - was geboren." Wereldwijd is Komono aanwezig in 4.500 winkels verspreid over 75 landen. Het bedrijf is intussen klaar voor een volgende stap: een eigen winkel. De primeur is voor Antwerpen, waar eind april in de Lombardenvest de nieuwe flagshipstore de deuren opent.