Optimisme troef bij Duitse ondernemers

De index van het het in München gevestigde Ifo-instituut, dat het ondernemersklimaat in de grootste economie van Europa peilt, steeg tot 111 in februari tegenover een herziene 109,9 in januari. De gemiddelde prognose van analisten gepolst door het persagentschap Bloomberg bedroeg 109,6.

Het toenemende ondernemersvertrouwen wordt geschraagd door de Duitse economie, die in 2016 haar sterkste groei noteerde in vijf jaar. Verwacht wordt dat de Duitse economie ook dit jaar sterk blijft presteren, ondanks de heersende politieke onrust rond het Amerikaanse economische beleid onder de nieuwe president Donald Trump, de brexit en de presidentsverkiezingen in Frankrijk. Zowel ThyssenKrupp AG en Siemens AG heeft al laten verstaan dat voorzichtigheid geboden is.

"We bevinden ons in een klimaat van toenemende politieke onzekerheid, maar de lichte euforie die we de afgelopen maanden hebben gemerkt blijft duren," aldus Christopher Matthies, econoom bij de Sparkasse Südholstein, in een reactie aan Bloomberg. Volgens de econoom is de Duitse economie sterk genoeg om de politieke onrust het hoofd te bieden.

De deelindex die de huidige economische omstandigheden inschat, steeg van 116,9 in januarit tot 118,4 in februari, aldus Ifo.