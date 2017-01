Online samen een cadeau kopen

Fabrice Guillermin kwam op een zakenidee toen in zijn vriendenkring geld werd samengelegd voor een verjaardagsgeschenk voor een vriendin. "Omdat niemand het voortouw nam, stelde ik me kandidaat om het geld in te zamelen", zegt hij. "Wat ik me al snel beklaagde. Tot op de dag van het feestje moest ik rondbellen om van iedereen zijn bijdrage te krijgen." Uiteindelijk had geen enkele winkel de mediaspeler die de jarige wilde in voorraad. "Daardoor hebben we gewoon een enveloppe met geld afgegeven aan de jarige."

Dat kon beter, dacht de ICT-student. Hij begon een onlinealternatief te bouwen. Eind november 2016 was de bvba Kadonation een feit. De eerste kapitaalronde wordt wellicht deze maand afgerond. "Tot nu hebben zo'n 700 gebruikers samen al 17.000 euro ingezameld", zegt medezaakvoerder Jelle Van Roosbroeck. "We merkten zelfs dat onze website werd gebruikt voor de Belgische topatlete Jolien Boumkwo, om een startkapitaal van 2000 euro te verzamelen ter voorbereiding op het EK. Onbewust hebben we dus ook een crowdfundingplatform gecreëerd."

Portefeuille

Op het onlineplatform Kadonation kunnen verschillende mensen een groepsportefeuille maken waar ze geld kunnen bijdragen. De organisator maakt een pagina aan en deelt die via e-mail of Facebook. Met je bankkaart kun je een bedrag storten. De ingezamelde som kan worden ingeruild voor een cadeaubon, maar ze kan ook worden doorgestort naar een bankkrekening.

De start-up, uit de stal van de accelerator Birdhouse, sloot partnerschappen af met gevestigde winkelketens als Coolblue, Connections, United Brands en Zalando. Daardoor kunnen gebruikers van Kadonation een groepscadeau rechtstreeks bij die partners kopen. "Vandaag doen al veertien partners mee. Binnen een jaar moeten het er zestig zijn", zegt Fabrice Guillermin. "We willen ook een universele cadeaubon lanceren die kan worden gebruikt bij al onze partners."