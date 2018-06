OneHouseStand: huur eens een huis voor een event

"In een privéwoning krijgt een event meteen een andere sfeer. Mensen voelen zich er welkom en ontspannen, en ze geven de organisator een creatief imago", zegt Hélène Lebbe, accountmanager bij OneHouseStand.

"Mensen willen af van events met hoge standing in hotels. Op onze site vind je unieke, gezellige plekken die nergens anders worden aangeboden." OneHouseStand ging in februari 2016 van start in Brussel en omstreken, waar 150 privéwoningen worden aangeboden. In maart 2018 kwam de regio Antwerpen erbij, met voorlopig twintig woningen. De uitbreiding naar Gent staat op het programma.

Het concept speelt leentjebuur bij de Amerikaanse kamer- en appartementenverhuursite Airbnb. Op de homepagina van OneHouseStand vul je de regio en het type evenement in: productlancering, vergadering, teambuilding, conferentie of foto-opname voor businessdoeleinden, een verjaardag, bruiloft of etentje voor particulier gebruik. Je kunt daarna de prijs en het aantal gasten verfijnen.

Klik je op een specifieke woning, dan krijg je een 360 gradeninkijk en meer informatie over de uitrusting en de bereikbaarheid. Je kunt er ook de datum en het aantal uren ingeven om te reserveren. De prijs komt tegelijk in beeld. Potentiële verhuurders hoeven slechts hun gegevens achter te laten.

"Wij nemen dan contact met hen op en vragen wat foto's door te sturen. Spreken ze ons aan, dan brengen we een bezoekje en doen we een suggestie voor de verhuurprijs", zegt Hélène Lebbe. "Gemiddeld houden we een op de vijf woningen. We willen een hoge standaard."