"Het moet ophouden met die intellectueel arme schizofrenie tussen de NGO's - de witte raven - en de ondernemers - de zwarte gieren. Ondernemers moeten ophouden NGO's als naïeve dommeriken te zien. En het moet ermee gedaan zijn dat NGO's economische projecten als abnormaal winstgevend zien. Er moet samengewerkt worden, maar helaas zijn er slechts enkele NGO's die bereid zijn die stap te zetten. Het probleem is dat NGO's nu nog altijd eenzijdig gefinancierd worden om projecten op te zetten die niet duurzaam zijn", aldus Moreels.

Moreels gelooft sterk in duurzame ontwikkeling in het Zuiden, waarbij het ondernemerschap centraal staat.

Over Congo klinkt hij erg optimistisch. "Hopelijk komt er bij de presidentsverkiezingen binnenkort een zakenman aan het hoofd van dat land te staan. Dat is best wel mogelijk. Over vijftien jaar is dat een heel rijk land. Ondernemers moeten daar echt gaan investeren."

Réginald Moreels praat ook over zijn laatste missie in het Iraakse Mosul, waar hij honderden gewonden opereerde. En over zijn project in Beni - Oost-Congo - waar hij samen met zijn zoon Dimitri een chirurgische eenheid en een industriële apotheek wil opzetten.