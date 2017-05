Onderhandelen zoals Mark Zuckerberg: 12 tips

Elke starter heeft een droom, maar sommigen hebben een grote droom. Ze zien hun bedrijfje als een nieuw Uber of Facebook. Om een sector of zelfs de hele economie te transformeren hebben ze geld nodig, bakken geld. Ze moeten bovendien zo hard mogelijk groeien en de markt inpalmen. Er zijn altijd kapers op de kust en uiteindelijk is het vaak the winner takes it all. Daarom moeten ondernemers in de digitale economie hun dromen in veel gevallen delen met investeerders. Die financieren de opstartverliezen, in de hoop later fors te cashen bij een verkoop, een beursgang en als het moet zelfs bij een faillissement.

...