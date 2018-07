'Onder het laagje succes schuilt een vreemde tristesse, een soort paradise-lostgevoel'

Brené Brown schreef : "Iedereen heeft wel een verhaal dat je hart breekt. En als je goed luistert, hebben velen een verhaal dat je op de knieën krijgt. Maar je moet er wel naar willen luisteren." Ik denk dat weinig mensen echt liegen. Maar ze vertellen niet alles. Ik ken veel succesvolle mensen. Als je met hen praat, zie je dat ze het goed hebben. Maatschappelijke erkenning, veel vrienden, een leuke auto, vegetarisch eten, want dat is in. En op de vraag: "Hoe gaat het?" krijg je een eerlijk antwoord: "Prima, ik mag echt niet klagen."

...