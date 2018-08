'Zorg dat je een diploma hebt!' Dat is de wijze raad die veel ouders aan hun kinderen geven. En met reden: hoe hoger het diploma, hoe hoger het startersloon, zo blijkt uit recente cijfers van Acerta. Jammer, want een diploma zegt niets over de intrinsieke werkcapaciteiten en de competenties van jongeren die zich aan hun eerste job wagen. En zeker in deze tijden waarin de war for talent centraal staat, moeten werkgevers meer aandacht hebben voor de talenten, de werkkracht en de levenservaring van sollicitanten. Stop met je blind te staren op een diploma. Het is maar een blaadje papier. Werknemers zijn meer dan dat.

Ik heb geen diploma. Maar in mijn jeugd bouwde ik talloze ervaringen op door verschillende studentenjobs te doen, verantwoordelijkheden en initiatief te nemen. Ik volgde een kmo-opleiding, maar hield de studie uiteindelijk voor bekeken. Sinds mijn achttiende ben ik CEO. Nu heb ik de bevoegdheid te bepalen wie ik aanneem en wie niet. En ik besef het maar al te goed: als je gouden medewerkers wilt, dan kruipt er tijd in dat selectieproces. Veel tijd, die je misschien niet altijd lijkt te hebben.

Delen Of je goed bent in een job, hangt niet af van je diploma

Maar het is de moeite waard. Een gemotiveerde persoon die geen diploma heeft, maar zich heeft gewaagd aan marketingstudies, kmo-studies en talloze studentenjobs is voor mij veel meer waard dan een pas afgestudeerde geschiedenisstudent die misschien even gemotiveerd is, maar nog nooit in zijn leven heeft gewerkt.

Toegegeven, voor sommige jobs is een diploma een noodzakelijk bewijs van kwalificatie. Ik zou bijvoorbeeld niet graag op de operatietafel liggen van een chirurg zonder diploma. Maar er zijn zeer veel jobs die niet gebonden zijn aan een diploma. Denk aan de reclamesector, waar behoefte is aan goede schrijvers en creatieve beeldmakers. Uiteraard bestaan hier opleidingen voor, maar bij veel mensen gaat het om intrinsieke vaardigheden, of zijn die competenties verworven zonder dat daarvoor een bepaalde opleiding nodig was.

In de groei naar volwassenheid ontwikkelen jongeren heel wat talenten. Ze sluiten zich aan bij sportclubs, jeugdbewegingen, beginnen een studentenjob en pikken onderweg heel wat vaardigheden op. Vaak zijn dat vaardigheden en inzichten die ze niet achter de schoolbanken geleerd krijgen. Maar het zijn wel die competenties en die levenservaring die het onderscheid maken.

Kortom, of je goed bent in een job, hangt niet af van je diploma, maar eerder van je passies en de manier waarop je competenties doorheen je leven tot stand kwamen.

Loon

Die afweging moeten werkgevers meer maken wanneer ze beslissen over iemands startersloon. Het verschil in loon tussen mensen mét en zonder hoger diploma is er in alle soorten jobs. Zo blijkt uit de studie van Acerta dat een schoolverlater zonder diploma 16 procent onder het gemiddelde zou verdienen.

Delen Vandaag bepaalt je studierichting nog te veel je loon

Vandaag bepaalt je studierichting nog te veel je loon en staren bedrijfsleiders zich helaas blind op de titel van bachelor of master. Die benoemingen geven een vals gevoel van veiligheid. Aan de competenties van een kandidaat lees je af of die persoon écht goed zal zijn in de job. Als werkgevers bij de aanwerving van werknemers meer naar de opgebouwde ervaringen en competenties zouden kijken, zouden ze minder klagen over de kloof tussen het onderwijs en de arbeidsmarkt.

Vol bewondering kijk ik naar bedrijven waar mensen aangenomen worden op basis van hun enthousiasme voor een product of hun geloof in een merk, ongeacht of ze een opleiding hebben gevolgd of niet. Bedrijven die hun medewerkers zelf opleiden, waardoor ze op de werkvloer kunnen groeien van winkelbediende tot adviseur en het misschien zelfs schoppen tot een managementpositie. Bedrijven die écht oog hebben voor talent en de gedrevenheid van het personeel.

Een werkkracht is veel meer dan enkel het blaadje papier. Ik wil dan ook een oproep lanceren aan het adres van alle werkgevers in ons land: laat ons meer rekening houden met de vaardigheden van sollicitanten wanneer we nieuwe mensen willen aannemen en laat ons zo bepalen welk loonpakket we geven aan de starter. Een eerlijke selectie voor een eerlijk loon. Op die manier kunnen bedrijven de war for talent écht winnen.