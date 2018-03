Nootropica-start-up Omnimind ruilt kop koffie in voor een pilletje concentratie

Koen Indesteege is opnieuw hard aan het werk, goed geconcentreerd en alert. De oprichter van OmniMind slikt dan ook zijn eigen nootropica, supplementen die worden verkocht als hulpmiddel voor concentratie en motivatie. "Elke weekdag twee vegetarische capsules. Geen in het weekend", verklaart de jonge zaakvoerder.

Hij is niet de enige die de ingeburgerde kop koffie inruilt voor de minder sociaal aanvaarde pil. "In Silicon Valley en de rest van de Verenigde Staten boomt de verkoop van nootropica", zegt Indesteege.

"Ik geloof er sterk in dat de hype naar Europa overwaait. Noem me vandaag maar de first mover met de ambitie in vijf jaar de marktleider in dat segment te worden."

De omzet is nog bescheiden, maar de winstmarge is positief, zegt Indesteege. Hij komt uit Zutendaal, maar vestigde zijn bedrijf om fiscale redenen net over de Nederlandse grens.

Indesteege leerde de sector van voedingssupplementen kennen als internationaal accountmanager bij de producent van sportvoeding AminoLabs. "Vanuit mijn netwerk, expertise en ervaring bouwde ik mijn eigen bedrijf. Ik liet mijn product ontwikkelen door experts op basis van een Amerikaans product dat ik leuk vond."

De eerste investering deed hij zelf. Vandaag verkoopt hij via zijn webshop en via dertig gezondheidswinkels verspreid over Europa. Indesteege zoekt ongeveer 100.000 euro bij investeerders om de groei te financieren.

"Ik kan bepaalde deals niet sluiten omdat het kapitaal voor een grote stock helaas ontbreekt."