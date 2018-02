Veroniek Collewaert professor Ondernemerschap aan Vlerick Business School en KU Leuven Opinie

'No-nonsense, voetjes op de grond en werken maar. Zo gaat dat hier in Belgenland.'

Ik krijg vaak deze vraag: moet ik een bedrijf starten in België of elders? De meningen, ook onder ondernemers, zijn verdeeld. Mijn mening? Ik vind dat België best wel wat te bieden heeft. Toptalent om te beginnen. Dat zegt Veroniek Collewaert, professor ondernemerschap en partner aan Vlerick Business School.