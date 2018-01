Michèle Sioen (Manager van het Jaar): 'Ondernemen is een mooi avontuur'

Michèle Sioen hoopt dat er vandaag veel jongeren opstaan die een eigen bedrijf oprichten. "De perceptie rond ondernemerschap is vandaag niet zo slecht, maar ik denk dat we meer moeten doen om jonge ondernemers te stimuleren. Helaas zien we maar heel zelden jongeren die gaan ondernemen," zegt Michèle Sioen, hoewel ze toegeeft dat ondernemen niet zo gemakkelijk is.

"We leven in een snel veranderende wereld, wij moeten onze businessmodellen constant ombouwen. Terwijl onze regelgeving niet altijd even snel volgt. We opereren ook in een globale wereld en heel wat van onze concurrenten, in Azië bijvoorbeeld, hebben niet alle tegenwind die wij hebben. Anderzijds is ondernemen een mooi avontuur. Het is hard werken maar het geeft enorm veel voldoening."