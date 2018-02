Michel Akkermans: 'Ik doe niet mee aan de startershype'

Met een kapitaalinjectie in het softwarebedrijf Cashforce groeit het lijstje investeringen van de ondernemer Michel Akkermans in starters tot een twintigtal. "Er is een startershype", geeft hij toe. "Maar daar doe ik niet aan mee. Ik maak zeer oordeelkundig mijn huiswerk en investeer enkel in zaken die me interesseren."