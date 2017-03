'Met schroot valt geen geld meer te verdienen'

Twee raketvormige kegels in aluminium markeren de ingang van schroothandel Cornil-Van Waeyenberghe in Zottegem. "Dat zijn droptanks, afwerpbare brandstoftanks van vliegtuigen. Ze vormden jarenlang hét oriëntatiepunt voor onze klanten." Martine Van Waeyenberghe (55) kocht en verkocht daar 31 jaar metaalafval, in overall. Het zat blijkbaar in de genen. Haar vader, Jozef Van Waeyenberghe, begon op zijn veertiende jaar schroot te verzamelen en startte in de jaren vijftig als handelaar in oud ijzer en vodden. Ieder dorp had er wel een. In de voormiddag stak hij briefjes in de bus, in de namiddag haalde hij oud ijzer en vodden op. Martine Van Waeyenberghe nam de zaak in 1985 over. "Mijn vader werkte met ruim tien mensen. Zij moesten bijvoorbeeld met een metaalschaar ijzer knippen zodat het nadien onmiddellijk in de oven kon, elektrische motoren uit elkaar halen, aluminium persen, enzovoort. Ik heb nooit overwogen met personeel te werken. De uurlonen stegen te snel en het leek me lucratiever containers te sorteren en te laden en ze vervolgens bij de juiste afnemers te krijgen."

