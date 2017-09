'Met BAM heeft België nu een sterke marketing-vereniging'

In een tijd van digitalisering in de reclamewereld was het broodnodig om het landschap ter hertekenen. De grootste marketing-organisatie van het land is een fusie van Stima, IAB Belgium en BDMA.

"We waren op zoek naar een ambitieuzer project. BDMA heeft altijd het direct marketing-vak verdedigd in België. IAB stond oorspronkelijk in voor de promotie van digitale marketing, maar daar hoeven adverteerders vandaag niet meer van overtuigd te worden. En dan zochten we nog een partner die een breed draagvlak had in de markt, zoals Stima. De krachten worden nu dus gebundeld om een sterke marketing-vereniging te maken," zegt Koen Van Impe.

Een eerste belangrijke uitdaging voor BAM is de Europese GDPR-regelgeving die eraan komt in mei 2018. Die wetgeving rond gegevensbescherming van de burger zal een belangrijke impact hebben op de mogelijkheden van marketeers, die al volop aan de slag gaan met alle gegevens die ze van consumenten kunnen analyseren dankzij artificiële intelligentie.

Consumenten zullen geïnformeerd moeten worden over wat er met hun gegevens gebeurt. Bovendien krijgt de burger 'het recht om vergeten te worden'. De BAM wil graag een partner zijn het debat, want er zijn nog heel wat onduidelijkheden rond de nieuwe regels.