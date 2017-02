Materialise, Televic AV en Arcq bekroond als Ambassadeur van de Vlaams-Brabantse Gazellen

Ieder jaar maakt Trends de rangschikking op van de snelst groeiende bedrijven van het land, de Trends Gazellen. De reeks startte vorige week met de rangschikking voor Brussel. Deze week is Vlaams-Brabant aan de beurt. De rangschikking kunt u raadplegen via de link onderaan in dit artikel.

Via de link komt u ook meer te weten over de methodologie achter de rangschikking. Het basisprincipe is eenvoudig: hoe sneller de groei van het bedrijf, hoe hoger in de rangschikking. De snelste groeier komt op nummer een.

Die nummer een krijgt de eretitel 'Ambassadeur van de Trends Gazellen', maar niet altijd. Een Ambassadeur moet immers aan bijkomende voorwaarden voldoen, zoals operationele onafhankelijkheid. Zo kan een dochterbedrijf van een multinational bijvoorbeeld geen Ambassadeur worden. En zo zijn er nog andere voorwaarden. De hoogst gerangschikte Gazelle die aan alle voorwaarden voldoet, wordt Ambassadeur, ook al staat hij op nummer 2 of 3 van de rangschikking.

Ambassadeurs: Materialise, Televic AV en Arcq

In de categorie grote bedrijven gaat de eer naar Materialise, de Leuvense pionier in 3D-printen, opgestart in 1990. Het bedrijf telt 1400 werknemers wereldwijd, van wie 550 in België. Het is sinds 2014 genoteerd op Nasdaq. Het geld van de beursgang moet Materialise toelaten zelfstandig door te groeien. De familiale aandeelhouders hebben nu zowat 70 procent van de aandelen in handen en willen de controle niet uit handen geven, volgens Peter Leys, bestuursvoorzitter. "Hun ambitie is Materialise groot te maken en vooral om te innoveren. We managen dit bedrijf vanuit een built-to-lastperspectief, niet met het oog op een kortetermijnexit voor de aandeelhouders."

De Ambassadeur bij de middelgrote bedrijven is Televic AV, een installateur van audiovisuele systemen in conferentiezalen, auditoria en parlementen. Het bedrijf uit Grimbergen was tot voor kort een dochterbedrijf van het West-Vlaamse Televic. Maar eind vorig jaar verkocht het moederbedrijf zijn dochter aan de Franse groep VINCI. "De verkoop was een bewuste keuze", zegt Manu Gautot, de CEO van Televic AV. "We waren een vreemde eend in de bijt bij Televic, die een zuivere fabrikant is. Televic AV daarentegen is een integrator van audiovisuele technieken. Bovendien ligt de focus van Televic AV uitsluitend op België en Luxemburg, terwijl Televic de ambitie heeft om internationaal verder uit te breiden."

Bij de kleine bedrijven is Arcq bekroond tot Ambassadeur. Arcq is een rekruteringsbureau dat focust op de farmaceutische industrie. "Onze klanten hebben een sterk variërende behoefte aan medewerkers die flexibel kunnen worden ingezet om projecten te realiseren", zegt de oprichtster Sophie Arcq. "Het gaat om hoogopgeleiden, zoals biomedische wetenschappers, (bio)ingenieurs, artsen en apothekers. Wij rekruteren de beste kandidaten, bieden hen de continuïteit van een vast contract, en outsourcen hen voor projecten bij onze klanten."