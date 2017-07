Marvel-helden maken de stap naar de cinema

Ergens in het midden van een superheldenstrip of -film komen alle hoofdpersonages hun point of no return tegen: het moment waarop de krachten die zich tegen hen keren zo overweldigend blijken dat ze alleen nog met een radicale charge uit hun diepe penarie geraken. Scenaristen van de Amerikaanse stripuitgeverij Marvel bedachten zo een paar duizend scenario's sinds 1961, het jaar waarin het bedrijf onder zijn huidige naam werd opgericht. Maar in het begin van deze eeuw kwam de superheldenfabriek haar eigen kantelpunt tegen. De markt voor strips was in elkaar gestuikt in de jaren negentig. Na meerdere overnames en fusies en een faillissement met een doorstart in 1996 was Marvel er niet in geslaagd zijn bij het brede publiek bekende striphelden de sprong naar de bioscoop te laten maken.

...