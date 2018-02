Limelco, Alders Bulk Logistics en AP Chape- en Isolatiewerken zijn de Ambassadeurs van de Limburgse Gazellen

Elk jaar publiceert Trends de ranglijst van de snelst groeiende bedrijven van het land. We noemen ze de Trends Gazellen. In de voorbije weken publiceerden we al de rangschikking van Brussel en Vlaams-Brabant. Deze week is Limburg aan de beurt.

De rangschikking kunt u raadplegen via de links onderaan het grijze kader. Daar verneemt u ook meer over de methodologie achter de rangschikking. Het principe is gebaseerd op groei. Hoe sneller de groei, hoe hoger in de rangschikking.

Concreet bekijken we de groei van omzet, cashflow en personeelbestand, over een periode van vijf jaar. De groei van de drie variabelen herleiden we tot 1 score, die de plaats in de rangschikking bepaalt.

De nummer 1 krijgt de eretitel van Ambassadeur van de Trends Gazellen, maar niet altijd. Aan de bekroning zijn een aantal bijkomende voorwaarden verbonden, zoals operationele onafhankelijkheid. Zo mag het bedrijf bij zijn groei niet geholpen zijn geweest door een moederbedrijf. Daarom ook kan een dochter van een buitenlands bedrijf geen Ambassadeur worden. Zo zijn er nog andere voorwaarden. Het hoogst gerangschikte bedrijf dat aan alle voorwaarden voldoet, wordt Ambassadeur, ook al staat het op nummer 3 of 4 bijvoorbeeld.

De Limburgse Ambassadeurs: Limelco, Alders Bulk Logistics en AP Chape- en Isolatiewerken

De Ambassadeur in de categorie grote bedrijven is zuivelbedrijf Limelco in Zonhoven. Daar lopen producten van de band als verse kazen en yoghurts, desserts in blik, gesteriliseerde melkdrankjes en karnemelk. Limelco is ook een toeleverancier voor de industrie. Het gaat dan om room in bulk en melkpoeder. Het gros van de productie gaat naar het buitenland.

"Jaarlijks verwerkt Limelco meer dan 200 miljoen liter melk, zowat 170 miljoen liter daarvan halen we op bij onze eigen boeren," zegt CEO Jan Matuscsak.

Limelco begon een nieuw leven toen het in 2008 overgenomen werd door sectorgenoot Incopack. De overname bezorgde Incopack aanvankelijk heel wat kopbrekens. Het kostte meer dan 20 miljoen euro om het productieproces bij Limelco weer op punt te krijgen. "We hebben niet alleen de twee poedertorens vernieuwd, maar ook de afdeling verse kaas en yoghurt hebben we onder handen genomen. Daarnaast deden we ook enkele onvoorziene investeringen op het vlak van milieu en veiligheid", vertelt Matuscsak. "En het is nog niet gedaan, want we koesteren nog heel wat nieuwe plannen."

De Ambassadeur bij de middelgrote bedrijven is Alders Bulk Logistics, actief in het bulktransport van industriële mineralen zoals zand, kalk, soda en dolomiet. Het bedrijf zag in zeven jaar tijd zijn omzet verdubbelen van een kleine 7 miljoen euro tot meer dan 14 miljoen euro vorig jaar.

In het klantenbestand treffen we grote namen als Sibelco, AGC Glass Europe, Lhoist, Carmeuse en Solvay. Alders Bulk Logistics telt momenteel 85 wagens en 95 medewerkers. Het bedrijf is onderdeel van de groep Alders Transport, maar is operationeel onafhankelijk, en dus een terechte Ambassadeur.

"Onze actieradius strekt zich uit tot zowat 400 kilometer rond onze operationele hub," zegt topman Roel Smets. "We hebben niet echt concurrentie van Oost-Europese transporteurs. De invoering van de kilometerheffing heeft daarentegen wel een belangrijke impact op onze business gehad. Je mag gemiddeld rekenen op 5 tot 5,5 procent van onze omzet. Gelukkig zijn we op tijd gaan praten met onze klanten en konden we die extra kost doorrekenen aan hen."

Omwille van hun uitzonderlijke prestaties zijn de Trends Gazellen aantrekkelijke overnameprooien. Dit geldt ook voor de nieuwe Limburgse ambassadeur bij de kleine bedrijven: AP Chape- en Isolatiewerken uit Peer, sinds dit jaar eigendom van een bedrijf uit Ternat. Ondanks de overname is AP Chape- en Isolatiewerken de terechte ambassadeur, want het gaat om de prestaties tussen 2012 en 2016 en in die periode stond het bedrijf nog op eigen benen.

"Onze snelle groei hebben we te danken aan onze focus op de grote werven," zegt oprichter Dominique Dedecker, die sinds de overname aan boord bleef als directeur. "Tot voor kort waren er in de Limburgse bouwsector enkel bedrijven actief met één of twee chapewagens. Daarmee ben je onvoldoende gewapend voor de grote projecten. Wij hebben altijd zwaar geïnvesteerd in onze uitrusting en tegen 2020 willen we verder groeien tot een vloot van vijftien chapewagens."