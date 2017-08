Komono maakt luxe toegankelijk met designaccessoires

Hoewel Komono nog maar zeven jaar bestaat, zijn de producten te koop in 3000 verkooppunten in 90 landen. Niet verwonderlijk dus dat het bedrijf op de recentste editie van de Trends Gazellen uit de bus kwam als de snelste groeier van Antwerpen, en als de op twee na snelste groeier in België. Twintig jaar geleden leerden Raf Maes en Anton Janssens elkaar kennen op een gletsjer in het Zwitserse Valbier. "Het klikte meteen. We waren 22 en deelden dezelfde drive", vertelt Janssens. "Een paar jaar later hebben we de krachten gebundeld voor een bedrijf dat de merchandising verzorgde op festivals als Pukkelpop. Later kwam daar de verdeling van andere mode- en accessoirelabels voor de Benelux bij. We merkten dat er goedkope, maar luxueus uitziende kledingmerken ontstonden, en dat de accessoiremarkt die trend niet volgde. Dus waagden we zelf de sprong."

...