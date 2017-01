Kmo-ondernemer Daniëlle Vanwesenbeeck: 'Ik heb enorm veel verhalen van miserie gehoord'

Daniëlle Vanwesenbeeck lanceerde Mastermail, dat directmailingcampagnes van bedrijven coördineert en verwerkt, in 2004 in haar woonst in Kessel-Lo. Acht jaar later won ze de Womed Award, waarop ze zich ontpopte tot voorvechtster van de Vlaamse kmo's. In 2014 stapte ze in de politiek. "Omdat de ene na de andere beslissing die ik net had genomen in mijn bedrijf onderuit werd gehaald door beslissingen van de regering-Di Rupo", zegt de 44-jarige Vanwesenbeeck, die pas de eed heeft afgelegd als Vlaams parlementslid. De moeder van twee vervangt Open Vld-voorzitter Gwendolyn Rutten, die haar oor te luisteren wil leggen in alle Vlaamse gemeenten. "Er is een periode van ongerustheid geweest, waarin ik me afvroeg of ik er wel goed aan deed in de politiek te gaan", zegt Vanwesenbeeck, die afkomstig is uit Kalmthout. Maar de debatten in haar allereerste fractievergadering stelden haar meteen gerust. "Ik weet dat dit mijn ding zal zijn."

...