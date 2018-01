Kies mee de CSR Professional van het jaar

Op een event in Brussel op 22 februari wordt bekendgemaakt wie Ann Vandenhende, CSR-manager van mineraalwaterbedrijf Spadel, en Joost Callens, CEO van bouwbedrijf Durabrik, opvolgt.

Zij werden vorig jaar verkozen als CSR Professional van het jaar in de categorie grote bedrijven (Spadel) en kmo's (Durabrik). CSR is de Engelse term voor MVO, en dat staat voor Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen. De prijs bekroont mensen die in hun bedrijf een gangmaker zijn voor MVO.

Ann Vandenhende en Joost Callens maakten voor deze nieuwe editie ook deel uit van de uitgebreide jury, onder het voorzitterschap van Fons Leroy, gedelegeerd bestuurder van de Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling (VDAB). De jury herleidde de inschrijvingen tot een shortlist van vijf kandidaten per categorie. Zij konden hun dossier dinsdag mondeling verdedigen.

De jury koos vervolgens in elke categorie drie finalisten. Bij de kmo's zijn dat Emilie Delacroix, Head of CSR & Innovation bij vastgoedbedrijf Befimmo, Philip Van Kelst, stichter & CEO van Kasteelhoeve Wange, een gastenverblijf en seminariecentrum, en Ingrid Verdyn, co-oprichter & CEO van arbeidsbemiddelaar WaW.

De drie finalisten bij de grote bedrijven zijn Eric de Deckere, Senior Technisch Manager Milieu bij Havenbedrijf Antwerpen, Jacques Spelkens, Head of CSR Benelux bij energieleverancier Engie Benelux en Philippe Weiler, Head of Sustainability bij distributeur Lidl.

De punten van de professionele jury tellen mee voor 60 procent van de score. U kunt online stemmen via de link hieronder. Deze stemmen van het Trends-publiek tellen mee voor twintig procent van het resultaat. De laatste twintig procent komt van de aanwezigen op het event op 22 februari, waar de winnaars worden bekendgemaakt.

Organisator time4society riep de prijs in het leven om het draagvlak voor maatschappelijk verantwoord ondernemen in de samenleving te verbreden. Bedrijven ondernemen op duurzame wijze als ze niet enkel winst nastreven, maar daarbij ook rekening houden met hun impact op de mens en het milieu. In het Engels worden dat de drie P's genoemd: people, planet en profit (mens, milieu en winst).