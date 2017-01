Kies mee de CSR Professional van het jaar

Op een event in Brussel op 9 februari wordt bekendgemaakt wie Michel Croisé, de CEO van Sodexo Benelux, opvolgt als CSR Professional van het jaar. CSR is de Engelse term voor MVO, en dat staat voor Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen. De prijs bekroont mensen die in hun bedrijf een gangmaker zijn voor MVO als motivator of uitvoerder.

Michel Croisé krijgt meteen twee opvolgers, want dit jaar werden de dossiers opgedeeld in twee categorieën. Tijdens de juryvergadering onder het voorzitterschap van Fons Leroy, gedelegeerd bestuurder van de Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling (VDAB), konden de kandidaten die de shortlist haalden, hun schriftelijk dossier afgelopen woensdag mondeling verdedigen.

De jury koos in elke categorie drie kanshebbers. Bij de kmo's zijn dat Joost Callens, CEO Durabrik, Hilde Hanselaer, gedelegeerd bestuurder Harzé Oude Metalen en Pascale Janssens, directieassistente Vandeputte Safety. De drie finalisten bij de grote bedrijven zijn Lise Conix, duurzaamheidsmanager Torfs, Jean-Pierre Martin, directeur human resources SPIE Belgium en Ann Vandenhende, CSR manager Spadel.

De punten van de professionele jury tellen mee voor 50 procent van de score. Tot 7 februari kunt u online stemmen via deze link. Deze stemmen van het Trends-publiek tellen mee voor een kwart van het resultaat. Het laatste kwart komt van de aanwezigen tijdens het event op 9 februari. Zij kunnen per sms een stem uitbrengen.

De organisator time4society riep de prijs in het leven om het draagvlak voor Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen in de samenleving te verbreden. Bedrijven ondernemen op duurzame wijze als ze niet enkel winst nastreven, maar daarbij ook rekening houden met hun impact op de mens en het milieu. In het Engels worden dat de drie P's genoemd: people, planet en profit (mens, milieu en winst).