Kennis maakt marketing

De leden van het vijfkoppige managementteam van The House of Marketing zijn allemaal dertigers en hoofdzakelijk vrouwen: Sophie Van Orden (36, hoofd kennisafdeling), Grégory Delens (33, managing director), Karolien Vanhelden (35, hoofd marketing), Stéphanie Duchemin (37, hoofd human capital) en Lies Taerwe (33, hoofd client development). Dat vijftal leidt een team vol jong bloed. The House of Marketing (THoM) telt 55 medewerkers en werkt met een dertigtal freelanceconsultants.

...