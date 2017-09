Job crafting: voor wie de negatieve kanten van zijn job wil afvlakken

Na veel peinzen, schrappen, aanvullen en meer schrappen, is hij daar dan: dé lijst. Alle voor- en nadelen van uw baan staan netjes naast elkaar. Maar dan begint het pas. Want wegen al die voor- en nadelen wel even zwaar? Of weegt het loon eigenlijk op tegen al de rest? "Zodra ze boven zo'n lijst hangen, zitten mensen vast", weet Catherine Vanhullebusch. "Ze stellen de lijst op omdat ze snel op zoek willen naar een oplossing voor het feit dat hun baan niet helemaal bij hen past. Te snel. Veel mensen denken dat ze oud en wijs genoeg zijn om er zelf uit te raken, maar ze blijven in cirkels draaien."

...