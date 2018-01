Jean-Pierre Lutgen (CEO Ice-Watch): 'Wanneer je succes begint te hebben, werk je snel op de zenuwen van de grote bedrijven'

Jean-Pierre Lutgen is de Manager van het Jaar in Franstalig België. Een bevestiging voor de baas van Ice-Watch, die zijn merk in amper tien jaar heeft gelanceerd. Zijn ludieke horloges zijn wereldwijd bekend. Er zijn al meer dan 20 miljoen exemplaren verkocht in een vijftigtal landen. Het geheim van zijn succes? Een kleurrijk, toegankelijk en modieus concept, dat Ice-Watch heeft getransformeerd in "een internationaal en intercultureel merk voor alle generaties", zegt de CEO.

