Ivan Van de Cloot (Itinera): 'België heeft een probleem met ondernemerschap'

Behalve in Spanje hebben ondernemers nergens zo'n lage maatschappelijke status als in België. Bovendien zijn er ook opmerkelijk weinig starters en jonge bedrijven in ons land. Dat zijn de opmerkelijkste conclusies van een studie van de denktank Itinera, waarvan Ivan Van de Cloot hoofdeconnom is, over het ondernemerschap.