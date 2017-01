Ivan Sabbe verkoopt ISPC aan Sligro: 'Meer aankoopkracht is heel belangrijk'

Sligro is de Nederlandse marktleider in het verkopen en leveren van voeding en gerelateerde artikelen aan professionele klanten, zoals horecazaken of bedrijfsrestaurants. Vorig jaar zette het al voet aan wal in België door de overname van JAVA Foodservice, dat professionele klanten belevert. Volgens kenners vindt Sligro het een ideaal moment om naar België uit te breiden. De invoering van de witte kassa zet het belangrijke segment van horecazaken onder druk. Als grote speler met veel inkoopkracht - een omzet van 2,8 miljard euro - zou Sligro snel marktaandeel kunnen winnen met een politiek van lage prijzen en een uitgebreid assortiment.

...