Investeerders kopen tandartsen op

Ook de Zwitserse keten Colosseum Dental, de grootste in Europa, komt binnenkort naar België. Achter de keten zit Jacobs Holding, ook bekend van de chocoladeproducent Barry Callebaut.

De Belg Patrick De Maeseneire, de CEO van Jacobs Holding, is voorzitter van Colosseum Dental. 'De consolidatie in Europa is nog maar net begonnen', zegt hij. In Finland werkt al een op de drie tandartsen voor een keten. In België is dat voorlopig slechts 5 procent, 'maar dat aantal dikt aan', benadrukt de woordvoerder van het Verbond van Vlaamse Tandartsen.