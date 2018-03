In beeld: Trends Gazellen Oost-Vlaanderen

Voor het 17de jaar op rij publiceert Trends de rangschikking van de snelst groeiende bedrijven, of de Gazellen. De Brusselse Gazellen beten woensdag 31 januari de spits af, op een event op het Brusselse hoofdkantoor van KBC. De Trends Gazellen 2018 voor de provincie Limburg werden woensdag 21 februari uitgereikt. De West-Vlaamse Gazellen volgden woensdag 28 februari. Op woensdag 7 maart werden de Antwerpse Gazellen bekroond. De Oost-Vlaamse Gazellen kwamen woensdag 14 maart aan de beurt.

Het hoogst gerangschikte bedrijf dat zijn groei op eigen kracht heeft gerealiseerd - en geen onderdeel is van een multinational bijvoorbeeld - krijgt de eretitel 'Ambassadeur'.

In de categorie grote ondernemingen was dat het geval voor Sports and Leisure Group. In de twee andere categorieën - middelgrote en kleine ondernemingen - ging de eretitel respectievelijk naar Ellis Gourmet Burger België en Bluecrux.

Meer toelichting bij de Oost-Vlaamse Gazellen en de volledige rangschikking van de kleine, middelgrote en grote Gazellen vindt u in Sports & Leisure Group, Ellis Gourmet Burger België, en Bluecrux zijn de Ambassadeurs van de Oost-Vlaamse Gazellen.