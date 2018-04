In beeld: opbergmeubels voor de massa

Kewlox kleurt op meer dan één terrein buiten de lijntjes. Zo bestaat de catalogus sinds de jaren zestig uit één type kast. Bovendien produceert Kewlox alles in België en kunt u in de fabriekswinkel in Eghezée uw kast ontwerpen, bestellen en meteen meenemen.