Ikanbi, Valipat en Pareto zijn de Ambassadeurs van de Brusselse Gazellen

Trends maakt ieder jaar een grote rekenoefening: een rangschikking van de snelst groeiende bedrijven van het land. De gelukkigen die de rangschikking halen, mogen zich Trends Gazelle noemen. De traditie is dit jaar aan haar zestiende editie toe.

De Brusselse Gazellen komen eerst aan de beurt. De rangschikking kunt u bekijken via de link onderaan in dit artikel. In de komende weken volgen de Gazellen van de vijf Vlaamse provincies. De cyclus sluit af op 23 maart, met de rangschikking van de snelste groeiers van heel Vlaanderen.

Uitleg over de methodologie van de rangschikking vindt u via dezelfde link onderaan in dit artikel. Het principe is simpel: hoe sneller de groei van het bedrijf, hoe hoger in de rangschikking. De snelste groeier komt op nummer 1.

Maar het bedrijf aan de top van de rangschikking is niet altijd de winnaar, of 'Ambassadeur' in de Trends-terminologie. Voor die eretitel gelden immers bijkomende criteria. Zo moet het bedrijf operationeel onafhankelijk zijn. Een dochter van een buitenlands bedrijf bijvoorbeeld, komt niet in aanmerking. En een winnaar moet drie jaar wachten eer hij nog eens kan winnen. Om al die redenen is het goed mogelijk dat een bedrijf uitgeroepen wordt tot Ambassadeur, terwijl het bijvoorbeeld op de derde plaats in de rangschikking staat.

Ambassadeurs: Ikanbi, Valipat en Pareto

In de categorie grote bedrijven is Ikanbi bekroond tot Ambassadeur van de Brusselse Gazellen. Het bedrijf is gespecialiseerd in het beheer van klantenrelaties via alle mogelijke kanalen: van de klassieke telefoon tot mail, website, sociale media en apps. Ikanbi zorgt ervoor dat een onderneming altijd bereikbaar is voor de klant en snel kan antwoorden op zijn vragen. Ikanbi heeft ook kantoren in Marokko en Albanië. "Onze vestiging in Marokko was een antwoord op de vraag van klanten naar bepaalde basisdiensten tegen een scherpe prijs", zegt An Meers, general manager België. "Ook Albanië staat in het teken van kostenefficiëntie. Daar zitten data-analisten en IT-documentalisten."

De Ambassadeur bij de middelgrote bedrijven is Valipat, een dienstenleverancier inzake intellectuele eigendomsrechten. Het bedrijf beschikt over gespecialiseerde teams en een wereldwijd netwerk van 120 partners. Vorig jaar fuseerde Valipat met het Schotse Envoy, specialist in onder meer de betaling van de jaarlijkse belasting voor brevetten. "Dankzij de fusie hebben we aan schaalgrootte gewonnen", zegt Patrice Durand, CEO van Valipat. "In onze markt is volume cruciaal om te overleven."

Vermogensbeheerder Pareto is Ambassadeur in de categorie van de kleine bedrijven. Naar eigen zeggen legt Pareto zich toe op transparant en ethisch verantwoord vermogensbeheer. Een minimumvermogen als instapdrempel is er niet echt. "In principe is iedereen welkom", zegt bestuurder Diederik Vandendriessche. "De enige voorwaarde is dat we toegevoegde waarde kunnen leveren. Dat kan ook bij mensen die over een kleiner vermogen beschikken, maar toekomstpotentieel hebben."