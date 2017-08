Hoe zit het met de businesskant van Stoffel Vandoorne en Spa-Francorchamps?

West-Vlaming

De Belgische ogen zijn volgend weekend tijdens de vijftigste Grote Prijs van België op het circuit van Spa-Francorchamps gericht op Stoffel Vandoorne. De 25-jarige West-Vlaming rijdt zijn eerste volledige seizoen in de formule 1 in het McLaren-team. Hij wordt gezien als een toptalent, maar heeft dit jaar door mechanische problemen nog weinig potten kunnen breken. In 2007 wist hij zich in de kijker te rijden. In 2012 was hij kampioen in de Formula Renault 2.0 en won hij de award Driver of the Year van de Royal Automobile Club Belgium. In 2015 pakte hij het kampioenschap in de GP2, de laatste stap voor de F1...