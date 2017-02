Hoe dadels van vluchtelingen ondernemers maakten

Twee maanden om Nederlands te leren had Abdelkrim ('Krimo') Azzouza nadat hij in 1995 Algerije was ontvlucht en in België was neergestreken. Hij wilde zijn ingenieursstudie voortzetten aan een Franstalige universiteit, maar omdat de toestroom van buitenlandse studenten zo hoog was, vroegen de universiteiten in het zuiden van het land een toeslag die hij niet kon betalen. Hij investeerde het geld dat hij had gekregen van zijn oudere broer in een stoomcursus Nederlands. Toen de lessen aan de Ufsia (nu Universiteit Antwerpen) begonnen, begreep hij net genoeg Nederlands om de docent te kunnen volgen. Hij behaalde zijn diploma, ging eerst aan de slag bij de telecomgroep Alcatel en werkt ondertussen acht jaar voor het betalingsbedrijf Worldline. Hij is daar productmanager mobiele betalingen en innovatie.

...