'Hoe Bel-20-bedrijven de poort kunnen openbreken naar duurzaam en energiebewust ondernemen'

"Onze CO2-uitstoot? Wij zijn een grootbank, mijnheer, wij hebben helemaal geen uitstoot. Ik stel voor dat u eens aanbelt bij de Arcelor Mittals en de Electrabels van deze wereld. Zij zijn de grote boosdoeners van de klimaatverandering." Tien jaar geleden, toen ik pas het klimaatadviesbureau CO2Logic had opgericht, kreeg ik dat te horen tijdens mijn eerste telefoontjes naar prospecten. Wist de dame veel dat zij als bediende bij die grootbank toen persoonlijk al verantwoordelijk was voor een uitstoot van zes ton CO2 per jaar, net zoals haar 50.000 collega's.

Inmiddels zijn we tien jaar verder. "Ach, tijden veranderen!" hoor ik je zeggen. Wel, niet snel genoeg. De tijd dringt. Onze uitstoot van CO2 kent geen grenzen, en de maatschappelijke en economische gevolgen voor onze samenleving zijn wereldwijd voelbaar. We zullen met z'n allen de prijs betalen, maar het zijn de ontwikkelingslanden die het zwaarst worden getroffen. Dat zal nog meer migratie veroorzaken. En toch leven nog tal van directies en CEO's in een vorig tijdperk. Of ze de klimaatverandering ontkennen of niet, een shift naar CO2-neutraliteit staat vaak nog onderaan op hun agenda.

Waarom CO2-neutraliteit?

Toch biedt CO2-neutraliteit de bedrijfswereld meer dan alleen een groen en milieuvriendelijk imago. Meer nog, CO2-berekening en -reductie leveren nagenoeg enkel voordelen op, zowel over korte als lange termijn. Ten eerste is er het ecologische aspect. Het berekenen van de CO2-uitstoot maakt het voor ondernemingen eenvoudiger om die efficiënt te reduceren en de impact op het milieu te beperken, wat ons brengt bij het economische aspect. Een CO2-reductie draagt bij tot een meer kostenefficiënte werking door te kunnen rekenen op een geoptimaliseerd energiebeleid.

Ten slotte dwingt de talent hunt bedrijven zich te profileren als duurzame ondernemingen, want in de afweging van aanbiedingen bij beloftevolle sollicitanten, heeft de groenste onderneming steevast dat streepje voor. Dat geldt ook voor hun profilering naar investeerders toe. Als zij niet weten hoe gevoelig een onderneming kan zijn aan een CO2-taks, blijft hun portefeuille ongetwijfeld gesloten.

Bewuste bedrijven zijn performanter. Dat blijkt ook uit cijfers van het CDP die aantonen dat de Low Carbon 100 Europe Index nu al jaarlijks 2,38 procent beter scoort dan de Euro Stoxx. Over een periode van 9 jaar spreken we zelfs over een stijging van 21%!

Een duwtje in de rug

Waar wachten ze dan nog op? Enerzijds op druk van bovenaf. De klimaatverandering zet aan tot een duurzame en meer energiebewuste beleidsvorming. Na het Akkoord van Parijs en de klimaatconferentie in Marrakesh stelden de Europese lidstaten en landen wereldwijd hun beleidsplannen op voor 2018 in aanloop naar 2020. Een reactie van de bedrijfswereld kan niet uitblijven. Anderzijds hebben ze nood aan bedrijven met een voorbeeldfunctie die nu en in de toekomst resoluut de kaart van energiebewust ondernemen trekken. Bedrijven zoals Proximus.

Proximus kreeg dit voorjaar het CO2 Neutral-label toegekend. Met dat label willen het onafhankelijke klimaatadviesbureau CO2Logic en de onafhankelijke auditor Vinçotte als katalysator voor een groenere samenleving, erkenning bieden aan bedrijven die maatregelen treffen om hun CO2-uitstoot te reduceren en compenseren, en zo de impact ervan niet doorschuiven naar de maatschappij.

Om de restuitstoot te compenseren, steunt Proximus internationale projecten tegen de opwarming van het klimaat. Die projecten zijn gecertificeerd door Gold Standard, de Verenigde Naties en andere gereputeerde certificatie-instellingen en betekenen een garantie op 'credible climate action' met kwaliteitsvolle en duurzame initiatieven. Een van deze projecten is TEG STOVE in Benin, een tienjarig engagement en programma dat gezinnen wil voorzien van goedkope, betrouwbare en duurzame energie met behulp van energieperformante ovens en zonnecellen. Op die manier demonstreert Proximus hoe je kan teruggeven aan de maatschappij naargelang je milieu-impact.

Met het CO2 Neutral-label treedt de telecomreus in de voetsporen van steeds meer CO2-neutrale bedrijven als Interparking, Degroof Petercam, Libeco en Le Pain Quotidien. Het belang van de voorbeeldfunctie die gepaard gaat met het dragen van dat label, is niet te onderschatten. Dat geldt eens zo zeer voor onze grootste ondernemingen. Zij dragen de maatschappelijke verantwoordelijkheid én hebben de middelen om als voorbeeld voor anderen het voortouw te nemen en de poort naar CO2-neutraliteit verder open te breken op de weg naar duurzaam ondernemen.