Het Waalse ecosysteem mist goudhaantjes

Ook in Wallonië en Brussel gaat geen dag voorbij zonder dat de pers een nieuwe start-up voorstelt of een kapitaalronde aankondigt, maar grote financieringsrondes zijn in Franstalig België nog altijd zeldzaam. In 2016 waren er kapitaalrondes bij Real Impact Analytics (12 miljoen euro), UnifiedPost (10 miljoen euro), EMAsphere (2 miljoen euro), Menu Next Door (1,75 miljoen euro) en Aproplan (1,5 miljoen euro). Maar dat is nog altijd mijlenver verwijderd van de 46 miljoen euro die de Gentse start-up Showpad ophaalde om zijn mobiele oplossingen voor verkopers verder te ontwikkelen. Of van de 24 miljoen euro die het Vlaamse bedrijfje Auro Technologies, dat audio-innovaties ontwikkelt voor de film- en muzieksector, wist op te halen in China. Kijken we naar de investeringen van enkele grote Belgische durfkapitaalfondsen, dan zitten daar maar weinig deals richting Wallonië bij.

